Doom Eternal va débarquer dans le Game Pass sur Xbox One le 1er octobre, plus tard sur PC

Avec le rachat de Bethesda par Microsoft, on se doutait que l’éditeur allait maintenant inonder le Xbox Game Pass avec ses jeux. Doom Eternal était celui qui était le plus cité dans les nombreuses rumeurs de ces derniers jours, et il faut croire qu’elles avaient vu vrai.

Une arrivée de poids dans le service

Bethesda annonce donc que Doom Eternal va se frayer un chemin jusqu’au Xbox Game Pass dès le 1er octobre, où il arrivera dans le catalogue console. Pas de panique pour les joueurs PC, le titre est bien prévu également dans le service, mais il faudra attendre la fin de l’année avant de le voir débarquer dans le Game Pass PC.

Un timing plus qu’idéal pour le jeu, puisque son premier DLC est censé arriver dès le 20 octobre prochain. Vous pourrez donc découvrir le titre avant de vous lancer ou non dans une nouvelle aventure.