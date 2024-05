Don’t Kill Them All nous montre sa troupe d’Orcs à l’ouvrage via un trailer de gameplay soigneusement doublé

Surtout, ne les tuez pas tous

Durant cette présentation lancée par le duo Antoine Grégoire-Slight/Daniel Carmichael, on voit que la lourde tâche consistant à diriger ces Orcs et d’étendre leur territoire revient à Olive, une demie-Orc. Pour y arriver, deux activités principales, rythmant le gameplay, devront être remplies.

Premièrement, il va falloir aller au combat. Ces combats prendront la forme d’un affrontement stratégique en tour par tour, régi par un système de cases. Seulement voilà, le but est aussi de récupérer un maximum de ressources lors de chaque affrontement. Et pour cela, il va falloir composer avec le comportement des Orcs, au départ très « bourrin », ce qui a tendance à détruire les ressources disséminées sur la zone de combat.

Ensuite, avec les ressources collectées, on passe à la partie base building, où le campement grandit et la vie des Orcs s’améliore. En construisant certains bâtiments, les Orcs peuvent alors se découvrir des passions – comprenez par là des jobs – leur permettant de disposer d’attaques et de compétences différentes, afin de mener les combats avec davantage de possibilités.

Ces rôles peuvent notamment aller du pâtissier lanceur de croissant au magicien étourdissant les ennemis avec des tours redoutables. C’est en partie via ces aspects du jeu que Fika Productions nous ressert une production loufoque, dans la lignée du ton adopté par Ship of Fools, de quoi esquisser plus d’un sourire au cours des parties.

Don’t Kill Them All se prévoit pour 2026 sur PC et consoles et a mis en place le 7 mai 2024 un Kickstarter. N’hésitez pas à soutenir la campagne, accessible à cette adresse, ou à wishlister le jeu en vous rendant sur sa page Steam.