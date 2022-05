Ship of Fools

Ship of Fools est un roguelite basé sur la coopération développé par Fika Productions et édité par Team17. On y incarne les Fools, l'équipage du navire Stormstrider, les seuls êtres assez fous pour prendre la mer quand la corruption s'étend de plus en plus. Il faudra jouer des canons lors de batailles navales pour repousser les monstres marins qui vous prennent d'assaut, tout en protégeant et réparant le bateau si besoin. Il faudra bien choisir son trajet entre les différentes îles de l'Archipel pour récupérer de précieuses babioles aux puissants effets, objets que vous pourrez d'ailleurs combiner. Dessiné à la main, le jeu a été pensé pour de la coopération à deux mais il est également possible de le faire en solo.