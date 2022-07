Disney Dreamlight Valley s’attarde plus longuement sur son gameplay

Annoncé plus tôt dans l’année, Disney Dreamlight Valley a tout de suite suscité de l’intérêt pour les fans de Mickey. Il faut dire que sa proposition à mi-chemin entre Animal Crossing et les Sims a de quoi attirer l’œil, et il nous tarde de savoir ce qu’il vaudra manette en main. Histoire de présenter un peu plus ses mécaniques, le titre vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce centrée sur le gameplay, qui permet d’avoir un joli tour d’horizon.

Retrouvez les souvenirs des héros Disney

Il y a peu, nous vous avions proposé un résumé en vidéo de tout ce qu’il faut savoir sur le jeu. Aujourd’hui, ce sont les développeurs qui proposent une vue d’ensemble dans cette vidéo d’un peu plus de 3 minutes. Disney Dreamlight Valley vous demandera alors de retrouver les souvenirs des héros Disney tout en essayant de découvrir l’origine des Epines Nocturnes, une force obscure qui a envahi la Dreamlight Valley et qui a causé cette perte de mémoire.

Un scénario qui servira bien sûr de trame de fond tout au long de l’aventure mais la principale attraction résidera principalement dans ses mécaniques de jeu de gestion/simulation. On pourra alors personnaliser notre personnage, aussi bien dans ses tenues que son physique, échanger avec les nombreux héros Disney et Pixar, personnaliser son village et sa maison (aussi bien l’extérieur que l’intérieur), et réaliser des quêtes à base de collectibles et d’énigmes à résoudre. On peut également pêcher auprès d’un compagnon, faire de la cuisine avec Rémy et gérer son potager.

Disney Dreamlight Valley sera disponible le 6 septembre via des packs fondateurs sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Il sera présent dans le Game Pass et sortira ensuite en décalé en free-to-play.