Disney Dreamlight Valley : Le jeu Disney façon Animal Crossing sortira en accès anticipé en septembre

Les jeux Disney commencent à revenir en force ces derniers temps, surtout grâce à Gameloft. Après avoir officialisé le jeu de kart Disney Speedstorm, l’éditeur a annoncé Disney Dreamlight Valley, un jeu de simulation où l’on est amené à rencontrer tout un tas de personnages Disney tout en s’occupant de notre maison et d’un village. Un jeu à mi-chemin entre Les Sims et Animal Crossing, qui a immédiatement attiré l’oeil de nombreux fans des univers Disney et Pixar, mais qui les fera patienter jusqu’en 2023. Enfin, pour sa version complète, car il sera bien possible d’y jouer avant.

La rentrée sous le signe de Disney

Mark your calendars 🗓️ – #DisneyDreamlightValley is coming to PC and Console on September 6th! https://t.co/25Vews2ZpE — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) June 28, 2022

Le titre a profité du dernier Nintendo Direct Mini Partner Showcase afin de nous préciser l’arrivée de son accès anticipé, qui va donc démarrer le 6 septembre prochain, et ce sur toutes les plateformes, même sur consoles.

Ce qui veut dire que dès la rentrée, il sera possible de découvrir ce que nous réserve le jeu, tandis que du nouveau contenu sera ajouté régulièrement jusqu’à la sortie finale du titre dans le courant de l’année 2023.

Le passage du Nintendo Direct nous a aussi confirmé que l’on devra venir en aide aux personnages Disney et Pixar qui ont perdu leurs souvenirs, tout en essayant de comprendre comment notre personnage est arrivé dans cette vallée.

Disney Dreamlight Valley est attendu sur PC (Steam et Epic Games Store), Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.