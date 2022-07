Disney Dreamlight Valley : Gameplay, date, personnages.. Tout savoir en vidéo sur le simulateur de vie

Disney est enfin plus productif ces derniers temps côté production de jeux vidéo, et le géant américain s’est visiblement allié avec Gameloft pour produire plusieurs jeux, donc Disney Dreamlight Valley, une sorte de mélange entre Animal Crossing et Les Sims, le tout en en free-to-play et avec les personnages Disney et Pixar.

Un mélange qui sonne (déjà) gagnant, et que l’on décortique dans une nouvelle vidéo consacrée au jeu, où l’on revient sur tout ce que l’on sait à son propos, que ce soit son gameplay ou son modèle économique.

Disney Dreamlight Valley est attendu pour le 6 septembre en accès anticipé sur PC (Steam et Epic Games Store), Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series (Game Pass), et Nintendo Switch. Le jeu sortira dans sa version complète en 2023.