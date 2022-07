Disney Dreamlight Valley : On fait le point sur tout ce qu’on sait du free-to-play (personnages Disney, gameplay…)

Pendant un temps, Disney avait fait une croix sur les jeux vidéo, du moins jusqu’à ce que ce dernier popularise les free-to-play, rapportant bien plus de bénéfices que les jeux dits premium. Après avoir envahi le marché du mobile avec des tas de jeux plus ou moins dignes d’intérêt, le géant du divertissement s’est trouvé un allié de confiance avec l’éditeur Gameloft, qui est certes spécialisé dans le mobile, mais qui a décidé de s’attaquer à d’autres plateformes. Cette alliance donne donc naissance à Disney Speedstorm, un Mario Kart-like avec les personnages Disney qui semble être prometteur, ainsi qu’à Disney Dreamlight Valley. Voici tout ce que l’on sait à propos de ce dernier.

Disney Dreamlight Valley, c’est quoi ?

A première vue, Disney Dreamlight Valley se présente comme étant le parfait mélange entre les univers Disney / Pixar avec Les Sims ou Animal Crossing. Le jeu nous place dans la peau d’un avatar que l’on pourra personnaliser à notre guise pour aller explorer la fameuse Dreamlight Valley, où vivent les personnages Disney.

Mais une fois sur les lieux, on se rend vite compte que la Vallée a perdu de sa magie et est attaquée par une force obscure, les Epines nocturnes. Ces dernières ont causé l’Oubli, qui fait que Mickey et ses amis ont perdu tous leurs souvenirs et s’enferment maintenant dans le château des rêves, avec la peur d’en sortir. Avec l’aide de Merlin, qui nous confiera la première quête du jeu, on devra alors découvrir l’original de ces Epines nocturnes, tout en rétablissant la grandeur de la vallée et en retrouvant les souvenirs de tous les personnages.

Quelles sont les zones à découvrir dans Disney Dreamlight Valley ?

Pour cela, il faudra aller explorer des zones inédites de la vallée, où l’on croisera encore plus de personnages. Pour l’instant, quatre biomes ont été confirmées dans le jeu. La première sera l’Esplanade, qui sera en quelque sorte le lieu principal de votre aventure, le village de départ situé devant le château qu’il faudra libérer des épines avant de s’y balader.

On a ensuite le Bayou de la Confiance, une zone marécageuse qu’on débloquera assez tôt dans l’aventure. Puis la Plage enchantée qui sera très liée à Vaiana, avec sa maison à reconstruire. Et enfin la Prairie tranquille, qui est un peu similaire à l’Esplanade. D’autres régions seront bien entendu présentes dans le jeu.

Quels sont les personnages Disney/Pixar présents dans Disney Dreamlight Valley ?

Parmi les héros que l’on pourra rencontrer, il faut dire que Disney a mis le paquet. Sur les rares images que l’on a pu voir du jeu, il y a avait du monde. Voici les personnages déjà confirmés par les trailers pour Disney Dreamlight Valley :

Mickey

Minnie

Donald

Picsou

Dingo

Pluto

Belle

Merlin

Simba

Timon

Pumba

Arielle

Prince Éric

Buzz

Woody

Wall-E

Tic & Tac

Sullivan

Vaiana

Maui

Anna

Elsa

Kristoff

Olaf

Ralph

Vanellope

Rémy

Stitch

Ursula

Scar

Gothel (à confirmer)

Quel est le but du jeu ?

Il faudra aider tout ce beau monde à lutter contre l’Oubli en accomplissant des défis à travers les différents lieux. On ne sait pas trop encore à quoi ressemblent ces challenges, mais on peut imaginer qu’il s’agit d’énigmes à résoudre, avec des donjons à parcourir. A priori, pas de violence ici, on a pas vu la moindre trace d’action ou de combat, donc il faut vous attendre à un jeu accessible à toutes et à tous. Chaque personnage aura ses propres quêtes ici, et sa propre histoire, donc vous serez libre de vous lier d’amitié à qui vous voulez.

Les activités à votre disposition seront nombreuses, comme la pêche, le jardinage ou encore la cuisine. En parcourant les divers biomes du jeu et en réalisant les nombreuses quêtes à votre disposition, vous pourrez alors trouver des matériaux à récolter, qui vous aideront pour la partie la plus intéressante du jeu, le housing.

Après avoir libéré l’Esplanade, vous serez libre de pouvoir redécorer le village comme bon vous semble. Vous pourrez alors choisir d’installer des jardins ou des constructions comme vous le souhaitez, mais aussi de créer votre propre maison. Cette maison pourra être décorée à votre goût, justement en récupérant les objets nécessaires pour obtenir le look que vous souhaitez.

Et la personnalisation sera aussi présente à l’intérieur de votre maison, histoire de se faire un vrai petit chez soi aux couleurs des héros Disney que vous préférez. Vous pourrez également habiller votre avatar comme vous le voulez en débloquant des vêtements, ou en les payant. Apparemment, il sera même possible de créer ses propres modèles de vêtements, mais on en sait pas plus à ce sujet.

Tout cela représente a priori l’intérêt principal du jeu, en dehors de se lier d’amitié avec les autres personnages du titre. Etant donné que le jeu sera d’abord lancé en accès anticipé, on imagine que l’on retrouvera un nombre limité de choses à faire et à découvrir. Au fur et à mesure des mois, l’équipe en charge du projet va rajouter plus de meubles, plus de personnages, plus de quêtes, et même après le lancement final du jeu, des mises à jour régulières sont à attendre.

Quand sortira Disney Dreamlight Valley ?

Disney Dreamlight Valley sortira donc le 6 septembre prochain en accès anticipé sur PC via Steam et Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même Nintendo Switch.

Mais attention, si le jeu final sera bien disponible en free-to-play, donc avec des achats intégrés, ça ne sera pas le cas de l’accès anticipé.

Comment jouer à Disney Dreamlight Valley dès sa sortie ?

Pour jouer dès le 6 septembre, il faudra acheter l’un des Packs fondateurs. Ces packs n’ont pour l’instant pas été montrés, mais ils donneront accès à de la période d’accès anticipé, mais aussi à des objets cosmétiques et de la monnaie in-game.

Mais si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, pas besoin de payer, puisque l’accès anticipé sera compris dans l’abonnement. Pour la sortie complète du jeu, il faudra attendre 2023, sans plus de précisions pour le moment. Et si certains se posent la question, non, il ne sera pas nécessaire d’avoir une connexion permanente sur le jeu, on pourra bien jouer en étant hors ligne.

Voilà c’est tout ce que l’on sait sur le jeu actuellement, qui a de quoi attirer les fans de Disney. On reste encore un peu sceptique sur tous l’aspect monétisation, car on connait bien les pièges du free-to-play, mais il faudra attendre encore quelques semaines avant d’en juger.