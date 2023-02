Accueil > Actualités > Disney Dreamlight Valley : La nouvelle mise à jour est là, avec Mirabel, Olaf, et une boutique Premium

Depuis le lancement de son accès anticipé, Disney Dreamlight Valley a déjà connu plusieurs mises à jour mais Gameloft sort aujourd’hui sa première vraie update de 2023, très attendue par la communauté. Notamment parce qu’elle est censée régler de nombreux bugs et soucis de performances, mais aussi parce qu’elle ajoute pas mal de contenu, avec deux nouveaux personnages ainsi qu’une boutique Premium, histoire de bien préparer sa transition vers le modèle free-to-play.

L’Oncle Picsou a besoin d’argent

Cette nouvelle mise à jour arrive aujourd’hui et nous présente tout d’abord Mirabel, héroïne du film Encanto, qui vient rejoindre les habitants de la Vallée. Olaf de La Reine des Neiges rejoint lui aussi le casting, pile à temps pour un événement hivernal qui comporte de nombreux secrets. Coté améliorations, on note quelques nouveautés pour le système de stockage ou encore l’arrivée des différentes apparences pour notre maison (à l’extérieur).

Le Season Pass se met lui aussi à jour pour célébrer les 100 ans de Disney, mais ce qui attirera le plus notre curiosité est la nouvelle boutique Premium, où il est possible de dépenser nos Pierres de lune contre des objets inédits, que l’on ne peut pas trouver ailleurs. On imagine sans mal que cette boutique est une étape importante pour le jeu, étant donné qu’elle devrait être centrale pour l’économie du titre lorsqu’il passera en free-to-play lors de son lancement.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.