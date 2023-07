Disney Dreamlight Valley : La mise à jour de l’été se prépare avec l’arrivée de Vanellope

Cette mise à jour permettra surtout de faire ami-ami avec Vanellope, issue du film Les Mondes de Ralph. Cela fait un moment que l’on nous promet l’arrivée de la jeune héroïne dans le jeu, et elle sera bientôt présente au sein de la Vallée.

Avec l’update « DreamSnaps », l’accent semble être mis sur la prise de photo in-game, le tout dans des défis à réaliser chaque semaine, notamment pour gagner des Pierres de Lune. On nous indique qu’il s’agira d’une toute nouvelle fonctionnalité dans le jeu, qui recevra elle aussi des mises à jour au fil du temps. Malhreusement, on ne sait pas encore quand cette update sera proposée, mais elle est en chemin.

That's not a sugar rush you're feeling – that's a friendly new face racing into Disney Dreamlight Valley!

Vanellope is lined up and ready to bring her speed and fantasy whimsy to the DreamSnaps Update, coming soon to a Valley near you! 🏎️✨ pic.twitter.com/8AL9PCJ5b2

