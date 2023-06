Disney Dreamlight Valley : La nouvelle mise à jour majeure du jeu arrive aujourd’hui

Percez les secrets de l’Oubli

La nouvelle mise à jour du jeu arrivera donc aujourd’hui, dans le courant de la journée dans Disney Dreamlight Valley. Au programme, on notera surtout l’arrivée dans la Vallée de la Fée Marraine, que l’on connaît pour le film Cendrillon.

Elle débarque en même temps que la Maison Citrouille ainsi qu’une avancée majeure pour l’histoire du jeu, décrite comme la plus importante depuis le lancement du titre, puisque l’Oubli dévoile un peu plus de ses secrets dans de nouvelles quêtes. On note aussi de nouveaux items et habits, comme à chaque update, ainsi que des corrections diverses et des améliorations pour les boutiques. Une nouvelle Voie des Etoiles célébrant les films Pixar sera aussi disponible. Le patch note complet est à retrouver sur le site officiel du jeu.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.