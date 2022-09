Disney Dreamlight Valley est maintenant disponible en accès anticipé

C’est un grand jour pour Gameloft, qui lance son nouveau projet en compagnie de Disney avec Disney Dreamlight Valley. Souvent présenté comme étant une sorte d’Animal Crossing/Les Sims version Disney, le jeu a des sacrés arguments pour plaire à un très large public, et pourrait bien s’imposer comme l’un des jeux les plus populaires de ces prochains mois. Et avant qu’il n’arrive en free-to-play, il démarre aujourd’hui son accès anticipé.

La Dreamlight Valley ouvre ses portes

Depuis aujourd’hui à 15 heures, l’accès anticipé de Disney Dreamlight Valley a commencé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, partout dans le monde.

Pour rappel, cet accès anticipé est payant, puisque seuls celles et ceux qui achètent un pack fondateur peuvent accéder au jeu, tout comme les abonnés au Xbox Game Pass. Disney Dreamlight Valley sera gratuit lorsqu’il sortira dans sa version complète, c’est à dire dans le courant de l’année 2023.

Les packs fondateurs vous permettent de jouer dès maintenant au jeu, en profitant de tout le contenu déjà disponible dans le titre, qui va s’agrandir au fur et à mesure des mises à jour. Vous obtiendrez aussi des objets exclusifs selon le pack choisi.

Si vous ne souhaitez pas investir dans un pack fondateur, vous en apprendrez plus sur le jeu lors de la conférence Disney & Marvel qui aura lieu ce vendredi 9 septembre.