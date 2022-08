Disney Dreamlight Valley : Prix, packs fondateur, journée typique et personnalisation d’avatar

Dans quelques jours sortira un certain Disney Dreamlight Valley, un jeu de simulation assez proche d’un Animal Crossing, à destination de toutes les consoles. D’abord prévu en accès anticipé via des packs payants, le jeu sera ensuite accessible gratuitement l’année prochaine. Histoire d’alimenter l’engouement à l’approche de sa disponibilité et de présenter ses options payantes, le titre nous partage plusieurs informations.

Que faire dans une journée ?

Pour commencer, les développeurs ont publié une nouvelle bande-annonce qui nous présente les choses à faire dans une journée. Disney Dreamlight Valley sera un titre à la croisée d’un jeu d’aventure et de simulation de vie : on pourra se changer, discuter avec un tas de personnages, réaliser de multiples activités et résoudre quelques énigmes.

Cette première vidéo nous fait donc suivre le personnage principal, que l’on peut habiller comme on le souhaite, à travers une journée typique. On commence par s’habiller, puis on part chez Remy pour manger. Malheureusement, celui-ci a besoin d’ingrédients : on part donc se balader pour collecter diverses ressources. Au détour de quelques photos, on revient avec de quoi cuisiner, et on prépare le meilleur plat en sa compagnie.

On peut partager des plats avec des visages bien connus – ici Christophe – une tâche qu’on imagine nécessaire pour augmenter nos relations avec. Puis rien de mieux qu’un peu de shopping, avant que Donald nous demande de crafter quelque chose. Pour finir, on nous explique que l’on peut personnaliser l’endroit où se situe notre maison, se faire un petit coin de relaxation en bonne compagnie (avec Ariel par exemple), et bien d’autres choses.

La personnalisation présentée

Lorsqu’on lancera l’aventure pour la première fois, on devra créer son propre personnage. Les développeurs ont également présenté les diverses options qui s’offraient à nous. On peut ainsi choisir notre genre, notre coupe de cheveux, la couleur de ces derniers, mais aussi la majorité de nos ouftits, comme un ensemble de sac-à-dos, dont certains sont à l’effigie de nos héros Disney préférés.

Bien sûr, le visage peut aussi être remodelé, tout comme beaucoup d’autres aspects. Si la création du personnage se fera en début de partie, on pourra toujours repartir dans notre garde-robe pour nous changer et faire évoluer notre look au fil de la partie. Le tout, en bonne compagnie puisque les essayages se feront avec une mascotte, comme Mickey ou Vaiana.

Les différents packs fondateur

Si le jeu est prévu en free-to-play pour 2023, il va d’abord sortira dans un accès anticipé payant. En septembre, seuls les joueurs qui iront acheté un pack fondateur pourront y jouer en avant-première. Sinon, il faudra attendre l’année prochaine pour y jouer gratuitement. Plusieurs packs seront disponibles, de l’édition standard à l’édition deluxe. Les voici.

Edition Standard

L’édition standard propose à 29.99€ :

Un accès anticipé au jeu le 6 septembre

Un set de vêtement (serre-tête à oreilles et un pull exclusifs)

Un ensemble de meubles

3 motifs

8.000 pierres de lune (monnaies en jeu)

Edition Deluxe

L’édition deluxe propose à 49.99€ :

Un accès anticipé au jeu

Un compagnon et un set de vêtements

10 objets d’intérieur

3 motifs

Des accessoires

14.500 pierres de lune

Tous les bonus de l’édition standard

Edition Ultime

L’édition ultimate regroupe à 69.99€ :

L’accès anticipé au jeu

2 tenues complètes et un compagnon

15 décorations d’intérieur

3 motifs

Des accessoires

20.000 pierres de lune

Tous les bonus des éditions standard et deluxe

Disney Dreamlight Valley est d’abord prévu en accès anticipé pour ce 6 septembre 2022 sur l’ensemble des plateformes, uniquement accessible via des packs fondateur dans un premier temps. Puis il arrivera dans sa version complète et gratuite en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.