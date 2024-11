Disney pourrait recruter Andrew Wilson, qui est à la tête d’Electronic Arts, afin d’en faire son nouveau PDG

Le PDG d’EA n’est pas le seul choix possible

Voir le nom du PDG actuel d’Electronic Arts pourra surprendre, même en se rappelant des rumeurs de l’année dernière qui faisaient écho d’un potentiel rachat de l’éditeur par Disney. C’est peut-être à ce moment-là que Bob Iger et son entourage se sont intéressés au profil d’Andrew Wilson, qui gère EA depuis maintenant 2013. The Wall Street Journal et Variety indiquent qu’il y a bien trois noms sur la table et qu’Andrew Wilson n’est que l’un d’eux.

S’il a été question pendant un temps d’aller recruter les dirigeants des différentes branches Disney, la venue d’une nouvelle tête semble être plus populaire. Disney s’est mis en tête d’annoncer un nouveau PDG d’ici le début de l’année 2026, puisque la présidence de Bob Iger se termine en décembre de la même année. Annoncer un nouveau PDG si tôt permettrait d’assurer une transition en douceur.

Maintenant, Andrew Wilson est-il lui même intéressé ? Cela, on ne le sait pas, mais l’opportunité est sans doute non-négligeable pour lui. S’il venait à être l’un des candidats choisis. Le voir arriver chez Disney permettrait sans doute au groupe d’accélérer dans le secteur du jeu vidéo, une industrie sur laquelle l’entreprise veut à nouveau miser après l’avoir mis de côté durant quelques années. On peut également imaginer que les rapports entre EA et Disney pourraient s’intensifier. D’ici à parler d’acquisition… Cela bousculerait en tout cas Electronic Arts, qui devrait se trouver un nouveau PDG. Rien n’est fait, mais c’est à surveiller de près.