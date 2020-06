Disintegration nous dévoile son trailer de lancement

C’est le 16 juin prochain que Disintegration débarquera sur PC et consoles et Private Division en profite pour donner un dernier coup de projecteur sur son dernier titre en date.

Une bêta qui n’a pas convaincu

Ce FPS qui se déroule sur Terre dans le futur, où des conditions climatiques extrêmes, la surpopulation, la famine et une épidémie mondiale ont mené la chute des nations, poussant l’humanité au bord de l’extinction est sorti de sa phase de bêta récemment et on peut dire que les résultats ne sont pas très folichons.

Nos confrères de chez GamesRadar+ ont ainsi attribué une note de 2/5, tout comme ceux de chez Shacknews avec une note de 4/10. Un jeu qui parait déjà oubliable alors qu’il n’est pas encore sorti, ça promet.