Disgaea 6: Defiance of Destiny présente de nouvelles classes

Comme tout épisode de la série, Disgaea 6: Defiance of Destiny n’aura pas que des personnages uniques (et ce au plus grand malheur des joueurs de Disgaea RPG qui n’ont pas de chance aux tirages).

Tant de classes pour finalement se limiter aux Prinnies

Ce nouvel opus apporte quelques nouvelles classes pour les unités créées par les joueuses et les joueurs ou générées par l’IA. Cette vidéo (sous-titrée en français) présente donc les Catoblépas, les Crustacés, les Andro-princesses et les Psychiques ajoutées par Nippon Ichi Software.

Et tant que l’on parle de Disgaea 6, revenons sur l’une des annonces de la version japonaise, les DLC gratuits Hololive qui sont des unités inspirées des Vtubeuses Fubuki Shirakami, Rushia Uruha, Flare Shiranui, Watame Tsunomaki et Polka Omaru (qui leur prêteront d’ailleurs leur voix). Pour vous donner une meilleure idée du résultat, voici leur trailer japonais.

Nous avons désormais la confirmation que ces unités seront disponibles gratuitement dès la sortie du jeu le 29 juin, tout comme on le rappelle, sa première vague de DLC comprenant Adel. Rosalin, Laharlette et Asagi.

Disgaea 6: Defiance of Destiny sortira le 29 juin en exclusivité (Occidentale) sur Nintendo Switch.