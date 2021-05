Disgaea 6: Defiance of Justice sort sa démo aujourd’hui

Disgaea 6: Defiance of Justice sera disponible à la fin du mois prochain sur Nintendo Switch. Et si cela vous intéresse de découvrir la série ou les changements de cet épisode en particulier, NIS America vient de sortir une démo du jeu (probablement la même que celle publié au Japon en janvier).

Et c’est dispo maintenant, mec !

On a vérifié nous-mêmes et oui, une démo de Disgaea 6 est bien disponible au téléchargement là tout de suite sur l’eShop européen. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez qu’il est possible d’avoir une remise de 10% sur la version dématérialisée du jeu si vous avez déjà acheté l’un des jeux suivants sur la boutique virtuelle de la Switch :

Disgaea 6: Defiance of Justice sortira le 29 juin en exclusivité occidentale sur Switch.