Disgaea 6 Complete annoncé et programmé pour cet été sur PC, PS4 et PS5

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis l’an dernier en Occident, Disgaea 6: Defiance of Destiny a lui aussi contribué au succès de la série de Nippon Ichi Software dans le monde entier. C’est donc sans grande surprise que le studio japonais a annoncé avec le soutien de NIS America que cet épisode aura droit à une version complète, sobrement intitulée Disgaea 6 Complete, l’été prochain sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Le jeu avec tous ses DLC

En plus de vous inviter à (re)découvrir l’histoire de Zed, un zombie livrant un combat éternel contre le Dieu de la Destruction, cette version comprendra tous les DLC déployés après le lancement par les développeurs, à savoir de nouveaux personnages jouables ainsi que du contenu cosmétique.

Notez que, sur PS4 et PS5, l’éditeur américain proposera à la vente deux éditions physiques dont les tarifs sont encore inconnus. En plus du jeu, la Deluxe intègrera une partie de la bande originale sur un CD et une mini BD tandis que la Limited contiendra un boitier collector, un steelbook, l’OST complète du titre sur deux CD, un artbook, un poster et un lot de quatre cartes.

Rendez-vous d’ici quelques mois pour poser les mains sur Disgaea 6 Complete sur PC et les plateformes PlayStation.