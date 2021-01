Disgaea 6: Defiance of Justice annonce ses personnages DLC

Disgaea 6: Defiance of Destiny sort demain au Japon et après son trailer de lancement il en profite pour dévoiler le planning de ses DLC pour ce pays. Le contenu et les délais entre chaque sortie devrait être les mêmes chez nous cet été.

Un grave manque de Prinnies dans les DLC de ce Disgaea 6

Nippon Ichi Software a fait l’annonce dans le Weekly Famitsu qui a été comme souvent fuité par le site Ryokutya2089. En dehors d’Asagi disponible gratuitement, chaque personnage DLC coûte 500 yens donc attendez-vous à du 5 euros pour la France. On retrouve donc :

Vague 1 (25 février au Japon) : Adell (Disgaea 2) Rozalin (Disgaea 2) Laharl-chan (Disgaea D2 – la version féminine de Laharl) Asagi (Makai Kingdom – gratuite)

Vague 2 (25 mars au Japon) : Mao (Disgaea 3) Raspberyl (Disgaea 3) Valvatorez (Disgaea 4) Pleinair (Disagea 2)

Vague 3 (29 avril au Japon) : Fuka (Disgaea 4) Desco (Disgaea 4) Killia (Disgaea 5) Usalia (Disgaea 5)



Disgaea 6: Defiance of Destiny sortira en Occident cet été en exclusivité sur Nintendo Switch.