Disco Elysium : une série télé en préparation

Le très aimé Disco Elysium pourrait bientôt avoir droit à son adaptation en série télé. C’est en tout cas ce que ZA/UM a annoncé au magazine Variety, et leur partenaire risque de vous surprendre.

J’parle dans ta tête (avec la voix de Malik Bentalha)

ZA/UM a décidé de s’associer avec la société de production dj2 Entertainment. Cette dernière n’est pas étrangère aux adaptions de jeux vidéo puisque son fondateur Dmitri M. Johnson a co-produit le récent film Sonic The Hedgehog (qui on le rappelle, aura droit à une suite). Oui pas forcément ce que l’on associait immédiatement à l’univers de Disco Elysium.

Mais attention, cette annonce est pour l’instant un peu basée sur du vent puisque le projet n’en est qu’au stade de la recherche d’un showrunner (sorte de scénariste en chef de la série). Une fois celui-ci trouvé, il devra se mettre au travail afin de faire une première ébauche qui sera utilisée pour démarcher les chaînes de télé et les services de streaming qui décideront de financer la production ou non.

Johnson aime visiblement le jeu vidéo puisqu’il travaille aussi aux adaptations des jeux Vampyr, Life is Strange, RUINER et Little Nightmares en séries. Et pour les longs-métrages, il s’occupe de We Happy Few, ECHO et Sleeping Dogs. Et sachez que c’est ce dernier qui semble le plus avancé même si l’on n’a plus de nouvelles depuis la première photo de tournage debut 2018, avec le grand Donnie Yen.

Vous aurez peut-être compris que le binge-watching de Disco Elysium n’est pas pour tout de suite, et que l’on aura même probablement la fameuse traduction française avant…