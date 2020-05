Disco Elysium : La traduction française est officialisée par le studio ZA/UM

Salué par la critique lors de sa sortie en octobre 2019 sur PC, Disco Elysium, qui a accueilli un mode hardcore en début d’année, pèche par son manque d’accessibilité puisqu’il est obligatoire d’avoir un excellent niveau d’anglais pour y jouer. Rassurez-vous, cela va bientôt changer puisque les développeurs de ZA/UM ont annoncé via un post publié sur Steam que la traduction française du titre est en cours sans pour autant nous dire quand elle sera disponible.

Plus de machines compatibles

En plus de partager cette information, le studio indépendant estonien a annoncé que son jeu était désormais compatibles avec plus de machines. La configuration minimale pour en profiter sur PC est désormais la suivante :

Système d’exploitation : Windows 7

Processeur : Intel Core 2 Duo

Mémoire vive : 2 Go de RAM

Carte vidéo avec 512 Mo de mémoire minimum

DirectX 11

Espace disque : 20 Go d’espace disque nécessaire

Notez aussi que le titre est désormais jouable sur les plateformes de type Mac suivantes :

MacBook Pro commercialisé depuis la seconde moitié de l’année 2009

MacBook Air commercialisé depuis la seconde moitié de l’année 2012

iMac commercialisé depuis la fin de l’année 2009

Mac Pro commercialisé depuis la fin de l’année 2008

Mac mini commercialisé depuis 2009

Disco Elysium est disponible depuis le 15 octobre 2019 sur PC et devrait sortir cette année sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. Le jeu est vendu sur Steam au prix de 29,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 18 mai prochain.