DiRT 5 se dote d’une nouvelle vidéo de gameplay et d’une arrivée sur Xbox Series X | S

Pour fêter l’annonce de l’arrivée de DiRT 5 sur Xbox Series X | S au lancement de la console, à savoir le 10 novembre, Codemasters a dévoilé plus de 2 minutes de gameplay inédit. Une nouvelle qui arrive dans la foulée des informations officielles de prix et de date pour la console next-gen.

Une course sous la neige à New-York

Au commande d’une voiture de Rallye classique Ford, alors que la tempête fait rage, nous assistons à une course sur glace à Roosevelt Island, à New-York. Dans le mode Ice Breaker, jusqu’à 12 participants peuvent s’affronter, et ce avec plusieurs configurations possibles. Une vidéo qui nous laisse apercevoir la nervosité du titre ainsi que la gestion de l’éclairage et des particules de neige sous fond d’orage et de feux d’artifices.

Rappelons que le jeu arrivera sur Xbox One, PlayStation 4 et PC dès le 6 novembre, avant d’être disponible sur Xbox Series S | X à sa sortie, le 10 novembre. Quant à sa sortie sur PlayStation 5, il n’y a pas encore de date de sortie. En attendant, vous pouvez toujours retrouver notre interview d’Amrish Wadekar, directeur artistique chez Codemasters.