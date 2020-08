DiRT 5 : Notre interview avec Amrish Wadekar (Contenus, nouvelle génération…)

Officialisé lors de la première conférence consacrée à la Xbox Series X, DiRT 5 est attendu pour la fin d’année. On a eu l’immense honneur d’interviewer Amrish Wadekar, directeur artistique chez Codemasters et aborder quelques sujets intéressants.

Présentation et continuité

Pouvez-vous vous présenter ? Qui êtes-vous et que faites-vous sur DiRT ?

Bonjour, je suis Amrish Wadekar, directeur artistique au studio de Cheshire. Je travaille dans l’industrie des jeux depuis 2003 et j’ai rejoint Codemasters en 2016 en tant que Principal Environment Artist pour travailler sur ONRUSH. Avant cela, j’ai travaillé sur des titres comme DriveClub, la série Motorstorm, Burnout et Battlefield dans d’autres studios à travers le Royaume-Uni.

Maintenant, c’est déjà le cinquième épisode de la série. Est-il difficile de se renouveler après quatre épisodes et un grand héritage mondial du genre ?

C’est un grand défi de créer du contenu qui est à la fois nouveau et intéressant qui ne s’adresse pas uniquement à la fanbase déjà présente, mais qui contribue à offrir une expérience qui fait grandir la franchise en la faisant attirer de nouveaux publics.

L’histoire des AAA de racing chez Codemaster nous permet de tirer une certaine forme de richesse d’expérience et d’apprentissage accumulé au fil des ans, et nous met dans une excellente position pour créer un jeu beau, qui offre d’excellentes sensations en jouant. Tout en respectant l’héritage et en conservant l’ADN de la franchise, DiRT 5 écrit un nouveau chapitre dans l’histoire de DiRT – plus audacieux et plus courageux que jamais.

Contenus et courses

Depuis la sortie de DiRT 4 en 2017, nous avons eu The Crew 2 et surtout Forza Horizon 4 qui ont réussi à monopoliser la scène des jeux de course arcade. Comment DiRT 5 prévoit-il de les dépasser ? Pensez-vous que son contenu va satisfaire les fans ?

Au fil des années, l’appétit des joueurs pour des jeux de course authentiques a augmenté. Nous avons aussi vu que la compétition entre eux s’est intensifiée, et pas seulement pour les titres que vous citez, mais aussi avec les les autres jeux de Codemasters comme DiRT Rally 2.0, GRID, F1 et Project CARS 3.

DiRT 5 dispose d’un plus vaste contenu jamais vu dans un jeux DiRT. Le jeu possède 10 lieux différents localisés partout à travers le monde, avec 75 parcours qui vont pouvoir accueillir 130 événements à travers plusieurs disciplines. Cela est accompagné par de nombreux véhicules différents divisés en huit catégories allant du rally à des voitures type GT, mais aussi des buggys et des camions sans remorque. Ces catégories ont droit à des anciens et des nouveaux véhicules qui ont tous été améliorés pour offrir une expérience de conduite authentique. Nous sommes très excités à l’idée d’introduire les buggys, les véhicules off-road et les Sprintcars dans la franchise DiRT. Ils ajoutent tous un grand challenge et de la variété au jeu.

Le jeu propose des saisons, de la météo dynamique et un cycle jour-nuit qui contribue à la profondeur de cette expérience racing. A mesure que les conditions climatiques changent, les sensations de conduite seront différentes. Un événement « Stampede » qui démarre dans de parfaites conditions de conduite sous un ciel bleu peut rapidement se transformer avec des nuages noirs et des tempêtes tropicales qui viendront frapper la course, ce qui vous fera rouler dans de la boue glissante jusqu’à la ligne d’arrivée. Imaginez rouler au sein d’un événement Ultracross au Maroc avec une tempête de sable qui vous frappe à mi-chemin avec des débris volants. Cela renforce l’expérience, comme si vous étiez à bord du véhicule, où vous devriez vous souvenir de la route et prendre de rapides décisions avec une visibilité qui ne va pas au-delà de quelques mètres.

Concourir dans un événement « Ultracross » en Norvège durant l’été, éclairé par la lune, est aussi beau que relaxant. Mais au fur et à mesure que les saisons avancent, les nuits sont de plus en plus longues et noires. Durant les nuits claires vous pouvez rouler sous les aurore boréales, et vous pouvez aussi ressentir l’expérience brutale d’une tempête de neige arctique.

Le cycle complet jour-nuit est une autre fonctionnalité qui enrichi l’expérience. Rouler à travers une forêt sous les rayons éparses du soleil se transforme rapidement en une expérience incroyable lorsque le soleil se couche et tout ce qu’il vous reste sont vos phares pour naviguer à travers la jungle. Le système de météo dynamique nous donne aussi une plus grande flexibilité pour enrichir l’expérience.

Les événements, courses et véhicules aliment tous une un système de carrière où le joueur est guidé à travers sa route vers le sommet avec les voix des célèbres Troy Baker et Nolan North. Le mode carrière donnera l’occasion de concourir avec n’importe quel sponsor tiré de vrais sponsors à travers le monde, qui regroupent un large spectre de marques qui ne viennent pas uniquement du sport automobile, mais également de grandes marques comme Beats audio et Pepsi. Le jeu donne accès à de grandes récompenses avec des objets déblocables à travers tous les modes de jeux. Ces objets peuvent être des véhicules, des types de peintures, et des designs créés par Sean Bull Designs et Death Spray Custom, et bien d’autres choses.

Le jeu offre également d’autres fonctionnalités comme un mode Arcade, un mode écran splitté jusqu’à 4 joueurs, du multijoueur online, un mode éditeur et un mode photo.

Lorsque Codemasters a présenté son mode carrière il y a quelques semaines, vous avez dit qu’il y aurait 9 types de courses différentes. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Bien sûr ! Je vais revenir en détail sur chaque type de course !

Ultracross : Cet événement est conçu pour apporter le meilleur du rallye et des voitures de rallycross. Les courses ont lieu sur des réseaux routiers existants ainsi que sur du hors-piste, donnant accès à plusieurs types de surfaces au sol.

: Cet événement est conçu pour apporter le meilleur du rallye et des voitures de rallycross. Les courses ont lieu sur des réseaux routiers existants ainsi que sur du hors-piste, donnant accès à plusieurs types de surfaces au sol. Landrush : Basé sur des circuits pensés pour des véhicules de catégorie camion sans remorque et des véhicules cross. Les pistes sont vastes, avec des virages cambrés et des lignes droites comportant des sauts et des tremplins, pour offrir un expérience racing complète. Les parcours ne seront pas composés que de pistes boueuses, mais également de pistes enneigées.

: Basé sur des circuits pensés pour des véhicules de catégorie camion sans remorque et des véhicules cross. Les pistes sont vastes, avec des virages cambrés et des lignes droites comportant des sauts et des tremplins, pour offrir un expérience racing complète. Les parcours ne seront pas composés que de pistes boueuses, mais également de pistes enneigées. RallyRaid : Une course allant d’un point A à un point B destinée aux voitures de catégorie Cross Raid. La course est basée sur des routes existantes et des pistes de rallye à travers les villes et la campagne.

: Une course allant d’un point A à un point B destinée aux voitures de catégorie Cross Raid. La course est basée sur des routes existantes et des pistes de rallye à travers les villes et la campagne. Stampede : Des circuits hors piste avec des terrains qui offrent de vrais défis.

: Des circuits hors piste avec des terrains qui offrent de vrais défis. Pathfinder : Une course qui offre le challenge ultime pour les véhicules hors pistes. Le défi est de naviguer à travers les terrains les plus difficiles et les plus épuisants à bord d’un buggy.

: Une course qui offre le challenge ultime pour les véhicules hors pistes. Le défi est de naviguer à travers les terrains les plus difficiles et les plus épuisants à bord d’un buggy. IceBreaker : Des circuits courts qui prennent place vers des lacs gelés et des rivières durant l’hiver. Les pistes glacées glissantes sont idéales pour drifter.

: Des circuits courts qui prennent place vers des lacs gelés et des rivières durant l’hiver. Les pistes glacées glissantes sont idéales pour drifter. Sprint : Des petites pistes ovales conçues pour les Sprintcars. Même si cela à l’air facile, le maniement unique de ces véhicules demande du temps et de la pratique avec de les maîtriser.

: Des petites pistes ovales conçues pour les Sprintcars. Même si cela à l’air facile, le maniement unique de ces véhicules demande du temps et de la pratique avec de les maîtriser. Gymkhana : Driftez, frappez et effectuez des donuts pour vous garantir un chemin vers la victoire dans ce mode en arène fermée.

: Driftez, frappez et effectuez des donuts pour vous garantir un chemin vers la victoire dans ce mode en arène fermée. TimeTrial : Un mode contre-la-montre où vous devez effectuez des tours pour obtenir le meilleur temps et grimper au classement.

Et voilà !

Allez-vous suivre un format économique proche de celui de DiRT Rally 2.0 sur DiRT 5 ? Parce que certains joueurs ont trouvé votre politique un peu agressive en termes de prix pour les DLC de DiRT Rally 2.0

Pour DiRT 5, nous tenions à offrir un expérience solide. Nous nous sommes assurés que nous sortirons à la fois du contenu gratuit et du contenu premium. Tous les joueurs seront en mesure d’obtenir nos pistes gratuitement, ce qui veut dire qu’ils seront en mesure de jouer tous ensemble tout le temps. Nous préparons également de nouvelles fonctionnalités excitantes et des modes que nous voulons ajouter, qui seront aussi gratuits.

Pour ce qui est du contenu premium, nous cherchons à ajouter des nouvelles voitures et des événements de carrière qui iront de pair avec des récompenses adaptées et du nouveau gameplay, et nous prévoyons d’offrir aux joueurs des éléments de customisation qui leur permettent de personnaliser leur garage de manière encore plus aboutie.

DiRT 5 sur Xbox Series X

Parlons un peu de la nouvelle génération ! Pourquoi avoir choisi l’événement Inside Xbox pour l’annonce ? Que pensez-vous de la Xbox Series X ? En tant que joueur mais également en tant que développeur ?

Chez Codemasters, nous sommes réellement excités par la puissance et les capacités de la Xbox Series X et les possibilités créatives qu’elle nous offre. Avec plus de deux fois la puissance d’une Xbox One X, nous pouvons avoir des mondes plus vastes et étonnants et des voitures dans une résolution plus élevée. Tout cela tourne en 4K à 60fps et c’est le moyen de vivre un jeu de course. La version Xbox Series X propose également des options en 120hz permettant une course incroyablement fluide et rapide.

Nous sommes ravis de voir comment les étoiles se sont alignées pour nous présenter à cette opportunité d’être un titre phare lors de l’événement. L’Inside Xbox était une plateforme parfaite pour dévoiler DiRT 5 au yeux de tous et faire passer le message à des millions de personnes à travers le monde.

Mis à part le 4K/60fps, qu’est-ce que les consoles de nouvelle génération viendront apporter au jeu ? Verrons-nous une différence significative entre les versions PS4/Xbox One et PS5/Xbox Series X ?

Le SSD des consoles de nouvelle génération induisent des temps de chargement considérablement réduits permettant au joueur de plonger directement au cœur de l’action.

DiRT 5 sera compatible avec le Smart Delivery. Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Est-ce que c’est facile à mettre en place pour les développeurs ? Sur PS5, DiRT 5 sera simplement une rétrocompatibilité, mais sans amélioration ?

Le Smart Delivery est une fonctionnalité intéressante, achetez DiRT 5 sur la génération actuelle de consoles et vous pourrez réaliser votre mise à niveau sur Xbox Series X – vous pouvez continuer à jouer à DiRT 5 dans toute sa beauté nouvelle génération sans avoir à l’acheter de nouveau.

DualSense et avenir de Codemasters

Début juin, au cours d’une interview avec OPM Magazine, Robert Karp a déclaré que la DualSense allait « bouleverser l’expérience de jeu offerte aux joueurs ». Pouvez-vous nous en dire plus, maintenant que la PS5 a été dévoilée ? Pourquoi cela va t-il « secouer » les joueurs ? Notamment avec DiRT 5 ?

La DualSense est la manette parfaite pour profiter de DiRT 5. Lorsque vous roulez à travers une multitudes de terrains différents, le maniement du véhicule change en réponse de cela, et les retours haptiques pousse cela un cran au dessus en ajoutant des couches de complexités et d’authenticité dans le racing. Les gâchettes adaptatives vous donnent un contrôle très précis et rendent l’expérience racing satisfaisante.

Toujours début juin, vous avez déclaré à nos confrères de VideoGamesChronicle que « l’équipe de DiRT Rally travaille déjà sur son prochain projet avant l’accord WRC en 2023 ». Peut-on s’attendre à DiRT Rally 2.0 en 2021 ou 2022 pour la nouvelle génération ?

A l’heure actuelle, le studio de Cheshire se consacre uniquement sur DiRT 5. Nos équipes du studio de Southam travaillent sur des choses passionnantes et je vais leur laisser le soin de tout vous dire sur leurs projets.

Une dernière : avez-vous un dernier détail à partager ou quelque chose que vous souhaitez déclarer à toutes les lectrices/lecteurs qui vous liront sur ActuGaming ?

Il (ndlr : DiRT 5) s’agit de loin du plus important, difficile et ambitieux projet que le studio de Codemasters Cheshire ait entrepris. Cela me remplit de fierté de faire partie d’une équipe talentueuse qui a réussi à créer un jeu qui est une excellente entrée à la série DiRT. Avec la situation mondiale actuelle, chaque individu de l’équipe a travaillé dur pour s’assurer que la production n’est pas été affectée et que le jeu reste sur la bonne voie.

On remercie Amrish Wadekar pour son temps et pour cette interview. Rappelons que DiRT 5 est attendu pour le 16 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One puis plus tard sur Xbox Series X et PlayStation 5.