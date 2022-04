Digimon Survive sortira chez nous le 29 juillet prochain

Après des reports qui se sont accumulés et alors que l’on commençait presque à perdre espoir, Digimon Survive a enfin donné de ses nouvelles, et des bonnes. Le titre de Bandai Namco avait profité du dernier numéro du V-Jump plus tôt dans le semaine pour nous annoncer qu’il sortirait au cours de l’été au Japon, mais la question d’une sortie simultanée en Occident restait encore sur la table. C’est le producteur Kazumasa Habu qui vient tirer au clair tout cela dans une nouvelle vidéo.

La sortie mondiale confirmée

Dans cette dernière, le producteur nous annonce que nous autres occidentaux, on aura bien la chance de pouvoir découvrir Digimon Survive dès cet été, avec un seul petit jour de décalage par rapport à la sortie japonaise :

« Bonjour à tous. Je m’appelle Kazumasa Habu et je suis le producteur de Digimon Survive chez Bandai Namco Entertainment. Désolé de vous avoir faire attendre pour des mises à jour sur Digimon Survive. Mais aujourd’hui, je voudrais vous faire part de cette nouvelle excitante ! La date de sortie de Digimon Survive a finalement été fixée au 29 juillet 2022. »

On découvrira donc le jeu le 29 juillet prochain avec des versions PC, PS4, Xbox One, et Nintendo Switch, contrairement au Japon qui n’aura droit qu’aux versions PS4 et Switch.