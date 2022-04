Digimon Survive a enfin une date de sortie pour cet été au Japon

On commençait presque à croire que Digimon Survive était en train de devenir une arlésienne. Le titre de Bandai Namco a enchaîné report sur report, mais la dernière présentation de l’éditeur, qui a eu lieu il y a quelques semaines, nous laissait espérer que cette situation était sur le point de prendre fin, et c’est visiblement le cas selon le dernier numéro du V-Jump, relayé par Gematsu.

Même date chez nous ?

Dans ce dernier, on apprend que Digimon Survive a enfin trouvé une date de sortie, et c’est pour cet été. Le jeu de Bandai Namco devrait donc sortir le 28 juillet prochain sur PS4 et Nintendo Switch. Chez nous, le jeu devrait aussi sortir sur Xbox One et PC via Steam.

Évidemment, nous ne sommes pas à l’abri d’un énième report, mais le fait d’avoir enfin une date précise permet d’avoir un peu plus confiance. Malheureusement, on ne sait pas si cette date est aussi valable pour l’Occident pour l’instant. Il est possible que le jeu sorte aussi chez nous cet été, mais pour en être certain, il faudra attendre une déclaration officielle de la part de branche occidentale de Bandai Namco.

Digimon Survive est donc prévu pour le 28 juillet au Japon, probablement dans la foulée en Europe et sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et Steam dans nos contrées.