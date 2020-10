Digimon Survive : Un report bientôt annoncé par Bandai Namco ?

Après deux fausses alertes en avril et en août, le nouveau report de Digimon Survive ne semble plus faire aucun doute puisque la rumeur a été cette fois lancée par Kazumasa Habu, le producteur du jeu.

Une annonce prévue très prochainement

Comme l’explique le membre de Bandai Namco sur Twitter en réponse à un internaute, « Pardon de vous inquiéter. Nous sommes en train de restructurer l’équipe de développement et de revoir nos plans pour Digimon Survive. Nous travaillons en coordination avec toutes les parties concernées et prévoyons de faire une annonce sur la situation dans un avenir proche. Je m’excuse auprès de tous ceux et celles qui attendent avec impatience le jeu mais je vous demande de patienter encore un peu. »

En attendant d’en savoir plus sur sa fenêtre de sortie, Digimon Survive est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.