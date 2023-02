Diablo IV : La bêta ouverte arrivera en mars, voici les différentes dates

Diablo IV a eu droit à plusieurs sessions de bêtas fermées ces derniers mois, qui ne se sont pas déroulées sans accrocs étant donné les nombreuses fuites que Blizzard a dû gérer. Maintenant que le titre a planifié sa sortie juste avant l’été il semble toucher du bout du doigt la fin de son développement, mais pour en être certain, il doit encore passer par la case de la bêta ouverte, censée régler les derniers soucis avant le lancement. Le titre était à l’affiche de l’IGN Fan Fest et Blizzard en a profité pour annoncer les dates de cette bêta.

Deux week-ends pour plonger en Enfer

L’éditeur a débord partagé une nouvelle bande-annonce qui sert de cinématique d’introduction pour le jeu, du moins après avoir créé notre personnage. Mais ce qui nous intéressera surtout ici, c’est de savoir que la bêta de Diablo IV aura lieu dès le mois prochain sur toutes les plateformes, et se déroulera en deux temps :

Du 17 au 19 mars : Bêta accessible pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu.

: Bêta accessible pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu. Du 24 au 26 mars : Bêta ouverte à tous.

On nous précise que cette bêta permettra de faire progresser nos personnages jusqu’au niveau 25 et donnera accès au prologue et au premier Acte du jeu, sachant que toutes les quêtes, que ce soit principales ou annexes, seront présentes. Si vous débutez votre aventure dans la bêta dès le 17 mars (en cas de précommande du jeu), vous pourrez conserver votre progression pour la bêta du 24 mars.

Diablo IV est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.