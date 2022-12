Diablo IV : Votre voyage en Enfer débutera bien le 6 juin 2023

Il faut croire que les récentes fuites ont gâché l’effet de surprises de beaucoup d’annonces des Game Awards. On se doutait que Diablo IV allait être présent à la cérémonie organisée par Geoff Keighley. Et ça n’a pas manqué : Blizzard a bien répondu à l’appel et nous a réservé une bande-annonce en CGI pour faire monter un peu l’attente autour de ce quatrième volet. Ce que l’on retiendra surtout ici, ce que ce trailer nous confirme enfin la date de sortie du jeu.

Répondez à l’appel de Lilith

L’affrontement contre Lilith ne fait que démarrer, comme on peut le voir dans cette vidéo, qui montre encore une fois tout le savoir-faire de Blizzard en la matière. Cependant, en l’absence de gameplay, on s’intéressera plutôt à l’annonce de la date de sortie du jeu. Diablo IV sera donc disponible le 6 juin prochain, ce qui était la date qui avait fuité il y a de cela quelques jours.

Une phase de bêta devrait cependant avoir lieu avant, et en précommandant le jeu, vous pourrez avoir droit à un accès anticipé pour jouer un peu plus tôt à cet opus.

Pour rappel, Diablo IV est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.