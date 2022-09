Diablo IV : C’est au tour du jeu de Blizzard de fuiter avec 40 minutes de gameplay

C’est décidément une mauvaise semaine pour les studios voulant se protéger des fuites. Après l’incroyable leak autour de GTA 6, c’est maintenant Activision-Blizzard qui doit gérer une fuite, certes moins problématique que pour le jeu de Rockstar, mais qui est tout de même dommageable pour l’équipe travaillant sur Diablo IV. Cette fuite concernerait cette fois près de 40 minutes de vidéo avec du gameplay pour le jeu.

Des proches d’employés de Blizzard en cause ?

Selon VGC, cette fuite proviendra de Reddit via un utilisateur du nom de iV1rus0, qui a posté deux vidéos où l’on peut voir quelqu’un jouer à Diablo IV, parfois avec des décors qui sont très loin d’être finalisés.

L’origine de ces vidéos reste à déterminer, mais elles proviendraient de personnes ayant eu accès récemment au jeu via un programme de test concernant les proches d’employés travaillant chez Blizzard. Ou plutôt de personnes qui auraient pu filmer ces vidéos en regardant quelqu’un (un proche d’un employé de Blizzard) jouer et streamer Diablo IV. Peut-être que la personne en question a oublié qu’elle n’était pas autorisée à streamer (on doute, mais qui sait), et Internet a su capturer ce moment à jamais, du moins jusqu’à ce que Blizzard rapplique avec des plaintes de copyright.

C’est la deuxième fois que des vidéos du jeu fuitent depuis les tests effectués chez les proches de Blizzard, mais la première fuite était bien plus petite. On imagine donc que le studio n’est pas prêt de retenter l’expérience.