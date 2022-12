Diablo IV : Une fuite laisse suggérer que la sortie est prévue pour le 5 juin 2023

Ce bon Geoff Keighley a beau nous promettre des Game Awards remplis de surprises, rien n’arrête les traditionnelles fuites qui coulent à flots avant le début de chaque conférence. Après Star Wars Jedi Survivor, c’est au tour de Diablo IV d’être victime d’un nouveau leak, qui concerne cette fois-ci sa date de sortie. Comme le relaye Aggiornamenti Lumia (et Gematsu), qui surveille toutes les modifications liées au Microsoft Store, il semblerait que l’on sache déjà quand Diablo IV sera disponible.

Une annonce aux Game Awards, ou dès aujourd’hui ?

Diablo IV release date has seemingly been added to the Microsoft Store backend. https://t.co/fVlkxdgjBD — Gematsu (@gematsu) December 7, 2022

Tout laissait à penser que Diablo IV pourrait refaire surface lors des Game Awards 2022, et la théorie semble se confirmer de jour en jour. Une fuite du Microsoft Store nous indique aujourd’hui que ce Diablo IV pourrait sortir le 5 juin 2023.

Cette fuite nous apprend aussi que le jeu pèserait environ 80 Go, et le jeu serait aussi disponible via une édition numérique Deluxe, ainsi qu’une édition Ultime.

Autant dire que si une date est déjà fixée, les Game Awards représentent l’occasion parfaite pour la dévoiler au grand public. Il se murmure que le jeu a été présenté à la presse cette semaine, ce qui coïnciderait avec une annonce prochaine de la part de Blizzard (on parle d’une levée des embargos pour plus tard dans la journée).

Rien n’est confirmé pour autant. Cette date pourrait être un placeholder, autrement dit une date temporaire en attente de la vraie, d’autant plus qu’il est assez rare qu’un gros jeu sorte un lundi, mais ce n’est pas impossible pour autant. De plus, selon le fuseau horaire où l’on se trouve, cette date pourrait basculer au 6 juin, donc un mardi, ce qui est plus logique.

Plus que quelques heures à patienter avant que l’on sache si tout cela est vrai ou non.