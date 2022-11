Diablo IV pourrait donner des nouvelles en décembre, et ce avant les Game Awards

On attend que les Game Awards mettent en avant des tas de jeux qui sont restés trop longtemps silencieux, et même si la cérémonie va durer plus de trois heures, tout le monde ne pourra pas se frayer une place au sein du show de Geoff Keighley. Histoire de ne pas être noyées sous un torrent de World Premiere, certaines annonces pourraient arriver dans les jours qui précèdent les Game Awards. Diablo IV pourrait par exemple faire partie de ces jeux qui feront parler d’eux le mois prochain, et ce avant que les meilleurs jeux de l’année soient récompensés.

Une annonce en amont des Game Awards ?

Diablo IV serait-il enfin prêt à lâcher sa date de sortie ? Il y a quelques jours, des rumeurs indiquaient que le jeu viserait une sortie en avril 2023, ce que Mike Ybarra, PDG de Blizzard, avait mis en doute dans la foulée.

C’est cette fois-ci Tom Henderson via Insider Gaming qui déclare que, selon ses sources, certains médias et créateurs de contenus auraient eu la chance de jouer à cet épisode et d’interviewer l’équipe de développement. L’embargo pour ces nouvelles impressions et pour ces interviews serait fixé avant les Game Awards, sans que l’on sache la date précise.

On peut donc s’attendre à réentendre parler publiquement du jeu avant la cérémonie, bien que cela ne veuille pas dire pour autant que Diablo IV fera l’impasse sur le show, même si c’est une possibilité. Avec ce moment de communication, on espère que cet épisode nous donnera plus d’informations sur sa sortie, puisque toujours selon Insider Gaming, les précommandes pour le jeu pourraient ouvrir dans la foulée des Game Awards.

Tant que rien n’est confirmé, on prendra ces déclarations avec des pincettes, même si on se doute que le jeu de Blizzard va très prochainement faire parler de lui.