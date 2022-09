Diablo IV : Une bêta fermée concernant le contenu endgame aura bientôt lieu

Malgré les dernières fuites autour d’une bêta accessible pour les proches des employés de Blizzard, l’équipe en charge de Diablo IV souhaite que le jeu soit testé par encore plus de personnes afin d’améliorer l’expérience. Pour cela, Blizzard va prochainement mettre en place une bêta fermée très spécifique et originale, puisqu’elle ne montrera que du contenu endgame. Mais cette bêta promet aussi d’être assez restrictive.

Le contenu de cette bêta

Pourquoi concentrer une bêta sur le contenu end-game de Diablo IV ? Tout simplement parce que beaucoup de joueurs et de joueuses attendent cet épisode au tournant sur ce contenu bien spécifique, mais aussi parce que Blizzard ne souhaite pas spoiler la campagne principale du jeu.

Cette bêta, qui sera accessible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, donnera notamment accès aux contenus suivants :

Vagues infernales : Des événements de région qui donnent accès à un challenge inattendu dans le monde ouvert.

: Des événements de région qui donnent accès à un challenge inattendu dans le monde ouvert. Donjons du Cauchemar : Un niveau de difficulté très exigeant avec des modificateurs spéciaux en trouvant des Emblèmes du Cauchemar.

: Un niveau de difficulté très exigeant avec des modificateurs spéciaux en trouvant des Emblèmes du Cauchemar. Murmures des morts : Des défis à réaliser pour obtenir des bonus auprès de l’Arbre des murmures.

: Des défis à réaliser pour obtenir des bonus auprès de l’Arbre des murmures. Champs de la Haine : Le contenu PvP dans des zones prédéfinies.

: Le contenu PvP dans des zones prédéfinies. Plateaux de parangon : La personnalisation haut niveau de la classe choisie.

Comment accéder à cette bêta fermée ?

Pour pouvoir participer à cette bêta, il ne suffira pas que de compter sur la chance, puisqu’il faudra aussi être un vétéran de la licence. Blizzard indique que des invitations seront envoyées aux joueurs et joueuses ayant récemment passé beaucoup de temps sur le contenu endgame Diablo II: Resurrected et Diablo III.

Si c’est votre cas, vous pouvez vous rendre sur le site Battle.net dans le menu « Préférences de communication » de votre compte afin de vérifier que l’option « Informations et offres spéciales de la part de Battle.net » est bien activée, et ce jusqu’au 11 octobre prochain. Vous pouvez suivre les instructions notées sur le site de Blizzard pour plus de précisions.

Blizzard indique que si vous n’avez pas reçu de code d’ici le 18 novembre, c’est que vous n’avez malheureusement pas été sélectionné, mais on nous prévient que des phases de bêtas ouvertes auront lieu dès le début de l’année 2023.