Diablo II Resurrected : Bloomberg confirme que Vicarious Visions travaille sur le remake

Il y a quelques mois, nous vous révélions l’existence d’un remake de Diablo II, qui, selon nos sources, se nommerait Diablo II Resurrected, et qui devait initialement être lancé à la fin de l’année 2020. La pandémie a visiblement bouleversé les plans de Blizzard, mais ce n’est pas la seule cause de ce retard si l’on en croit une nouvelle enquête de Jason Schreier, qui confirme l’existence du projet et son nom.

Des changements au sein de Blizzard

Hier, on apprenait que le studio Vicarious Visions avait été absorbé par Blizzard, après avoir œuvré sur les remakes et remasters des jeux Tony Hawk’s Pro Skater et Crash Bandicoot du côté de la branche Activision. Comme nous vous l’avions indiqué en mai dernier, le studio est maintenant à l’œuvre sur Diablo II Resurrected, ce que confirme Bloomberg :

« Vicarious Visions, basé à Albany à New-York, travaille avec Blizzard depuis l’année dernière sur la licence Diablo, notamment sur un remake de Diablo II, ce que des personnes proches du projets confirment. Ces dernières ont demandé à ne pas être identifiées lors de ces discussions privées. »

Avant l’année dernière, Schreier indique que c’est la Team 1 de Blizzard, qui a travaillé sur Warcraft III: Reforged, qui devait s’occuper de ce remake, mais les retours très négatifs autour de leur dernier jeu ont changé la donne. Un échec qui serait en réalité la faute de mauvaises décisions en provenance du management, avec des erreurs de communication en interne, notamment lors du début des précommandes, où les développeurs n’avaient même pas été prévenus de la date de lancement de ces dernières.

Désireux de rattraper leurs erreurs sur Diablo II Resurrected, les développeurs n’ont pas eu la chance de se remettre en selle puisque peu après l’échec de Warcraft III: Reforged, le projet leur a été retiré pour le confier à une équipe qui travaillait sur Diablo IV, ainsi qu’à un groupe de Vicarious Visions, comme ce que nos sources nous avaient confié.

Cela a même amené à la dissolution de la Team 1, avec un réarrangement en interne, où les développeurs du studio ont été basculés vers d’autres équipes (avec quelques renvois tout de même). Des mises à jour pour Warcraft III serait prévues, mais via une équipe différente.

Quoi qu’il en soit, on comprend mieux pourquoi Blizzard garde le silence autour de Diablo II Resurrected, étant donné les remous en interne. Croisons les doigts pour que le projet fasse surface lors de la BlizzCon Online qui se tiendra en février.