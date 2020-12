Devil May Cry 5 : Vergil est disponible via un DLC

Gros ajout de la version PlayStation 5 et Xbox Series de Devil May Cry 5, sous-titrée Special Edition, Vergil sera malgré tout accessible aux joueurs PS4, Xbox One et PC. La bande annonce du jour met ce charismatique personnage en avant, et nous donne quelques informations au sujet de ce DLC qui ne sera évidemment pas gratuit.

Obtenez Vergil pour 4,99 euros

La nouvelle génération de consoles est là, et son catalogue de jeux grossis à vue d’œil. Parmi eux, on notera bien sûr Devil May Cry 5 : Definitive Edition. Une version plus belle que l’originale, mais embarquant surtout une nouveauté de taille : un personnage. Enfin pas si nouveau que cela évidemment, puisqu’il s’agit de Vergil, le frère de Dante, que l’on découvrait dans l’excellent Devil May Cry 3 en 2005.

Non content d’être disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series, Vergil s’offre finalement une sortie en DLC sur l’édition originale de Devil May Cry 5. De quoi alléger un brin le cœur des fans qui n’auraient pas les fonds ou l’envie de passer à la nouvelle génération de consoles pour le moment. La bonne nouvelle, c’est qu’il est disponible dès maintenant, et pour un tarif relativement peu onéreux.

Vous pouvez dès à présent télécharger Vergil via un DLC facturé 4,99 euros. Il est disponible sur PC via Steam, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous souhaitez savoir ce que vaut ce contenu, on vous renvoie vers notre article dédié à la Definitive Edition, s’attardant sur la présence de ce personnage au casting. Et si vous êtes passé à coté, vous pouvez aussi consulter notre test du jeu d’origine.