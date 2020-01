Devil May Cry 3

Dans ce troisième épisode, on retrouve un Dante plus jeune occupé à tenir sa boutique, sans nom à l'époque. Celui-ci va cependant rapidement trouver un objectif puisque son frère, Vergil, l'invite à venir s'affronter au sommet d'une haute tour venant subitement de faire son apparition en pleine ville. Du genre Beat Them All et toujours aussi rythmé, ce Devil May Cry nous plonge dans les affaires fraternelles de Dante.