Gears Tactics balance son trailer de lancement, le préchargement disponible

Après avoir annoncé qu’il était passé gold, Gears Tactics revient dans une bande-annonce dynamique de deux minutes pour rappeler qu’il sort bientôt. Le titre profite ainsi de l’habituel trailer de lancement, que l’on a désormais l’habitude de voir à chaque sortie de jeu, et nous rappelle un peu ce à quoi on doit s’attendre.

« Ukkon »

Dans cette vidéo, on peut y apercevoir quelques cinématiques, une présentation des personnages, et évidemment, quelques séquences de gameplay inédites. Pour rappel, Gears Tactics est un jeu de stratégie à la XCOM qui se situe douze ans avant les événements du tout premier Gears. Un excellent moyen d’étendre le lore de la franchise tout en redécouvrant certains visages comme celui de Gabe Diaz.

On rappellera également qu’il s’agit d’un jeu résolument solo, sans multijoueur. Pas de lootboxes ni de microtransactions d’ailleurs. La sortie de Gears Tactics est d’abord prévue sur Windows Store et Steam ce 28 avril avant d’arriver plus tard dans l’année sur Xbox One. Si vous avez une petite connexion, sachez que le préchargement est disponible dès maintenant si vous avez précommandé. Notez également qu’il sera du Game Pass PC dès son lancement.