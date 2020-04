Gears Tactics passe Gold sur PC

Dévoilé à l’E3 2018, Gears Tactics s’est de nouveau présenté aux joueurs au cours de l’Inside Xbox diffusé hier soir. Le studio canadien The Coalition a également saisi l’occasion pour annoncer que le jeu est passé Gold et sortira comme prévu le 28 avril prochain sur PC via le Microsoft Store et Steam. La version Xbox One sera disponible plus tard cette année et rejoindra le Xbox Game Pass dès son lancement.

Quelles configurations pour y jouer ?

Se déroulant douze ans avant les événements du premier épisode de Gears of War, Gears Tactics est un jeu de stratégie au gameplay fortement inspiré de la licence XCOM. Retrouvez ci-dessous les configurations requises pour profiter du titre sur PC :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit (version 18362.0 ou supérieur)

Processeur : Intel i3 Skylake ou AMD FX-6000

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Mémoire vidéo : 2 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ou AMD Radeon R7 260X

Espace disque : 45 Go d’espace disque nécessaire

DirectX 12

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit (version 18362.0 ou supérieur)

Processeur : Intel i5 Coffee Lake ou AMD Ryzen 3

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Mémoire vidéo : 4 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 570

Espace disque : 45 Go d’espace disque nécessaire

DirectX 12

Rappelons que tous ceux et celles qui précommenderont et joueront à Gears Tactics avant le 4 mai obtiendront gratuitement un pack bonus contenant le personnage de Cole Thrashball.