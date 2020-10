Destruction AllStars repoussé à février 2021 (et en PS Plus)

Destruction AllStars n’est probablement pas le jeu de lancement le plus attendu pour la PlayStation 5. Et cela tombe bien puisqu’il n’est plus un jeu de lancement.

Bon ben, Demon’s Souls unique exclue PS5 cette année…

Pour rappel, il s’agit du jeu à la Destruction Derby mais où l’on continue à pied une fois sa voiture détruite. Désolé d’être aussi vague sur son gameplay mais il faut avouer qu’il n’a pas montré grand chose depuis son annonce. On sait au moins désormais que sa sortie passe du 19 novembre 2020 à un vague février 2021. Nous n’avons pas de date précise puisqu’il semble être l’un des jeux du PlayStation Plus de ce mois-là.

En effet, Lucid Games vient d’annoncer sur le PlayStation Blog que le jeu « sera disponible pendant deux mois sur PlayStation Plus ». Ce que l’on interprète comme une mise à disposition classique du PS+ façon Rocket League ou Fall Guys mais pendant une durée plus longue. Mais certains se posent la question de savoir s’il ne s’agit pas d’un simple essai gratuit. Ce que l’on peut comprendre vu que l’on ne s’attendait pas à voir passer le jeu de 80 à 0 euro.

Dans tous les cas, sachez que si vous avez déjà payé votre exemplaire en précommande, vous serez remboursé. Le communiqué insiste sur l’importance du multi dans ce jeu et la volonté d’avoir le plus grand nombre de joueurs possible. On imagine donc facilement que c’est un nombre limité de précommandes qui a poussé Sony à changer de stratégie. On se doute qu’un titre de lancement aux serveurs vides ferait vraiment tâche pour le constructeur.

Mais Destruction AllStars n’a pas dit son dernier mot puisque l’on nous promet déjà un nouveau trailer et plus d’informations dès la semaine prochaine. On espère que ça répondra donc à la question de savoir s’il faudra payer pour continuer de jouer après mars 2021 et ce que deviendra le contenu de l’édition deluxe.

Destruction AllStars sortira donc en février 2021 sur PlayStation 5.