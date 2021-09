Destroy All Humans! 2 Reprobed enfin annoncé en fanfare avec deux premiers trailers

La conférence de THQ Nordic démarre bien. En effet, après avoir leaké il y a quelques jours, Destroy All Humans! 2 Reprobed s’offre deux premières vidéos, dont une sur du Rammstein s’il vous plaît !

We are living in america !!!

Crypto est une nouvelle fois de retour après le brillant remake du premier Destroy All Humans!. Ce premier trailer ci-dessus nous montre par ailleurs que notre anti-héros martien devra parcourir le monde entier et encore une fois tout détruire sur son passage sans aucun scrupule.

Au passage, notre protagoniste devra cette fois-ci lutter contre les services secrets russes soit le KGB, qui a détruit son vaisseau mère. Le bougre va devoir se venger, et ce second volet nous donnera la possibilité de vous amuser avec de nouvelles technologies comme la pluie de météores, de vous balader dans des environnements un peu plus vastes, de prendre le contrôle des nombreux humains voire d’aspirer ces derniers en provenance de divers pays afin de vous faire un petit cocktail d’ADN, et ainsi améliorer vos compétences.

Chose intéressante à noter qui plus est, et en sus de la vidéo de gameplay que vous pouvez visionner ci-dessous, c’est l’apparition d’un mode coopératif en local jusqu’à deux joueurs. Soit une bonne occasion de faire le mode histoire du soft avec un ami en écran partagé. Incontestablement, même si le gameplay reste assez similaire au remake de ce que nous avons pu voir sur la vidéo de gameplay, il y a fort à parier qu’il sera tout aussi fun que le premier opus.

Côté date de sortie, Destroy All Humans! 2 Reprobed, toujours développé par Black Forest Games, sortira PC, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue pour le moment, si ce n’est un vague coming soon.