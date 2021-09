Sony a visiblement annoncé le remake de Destroy All Humans! 2 en avance

Les leaks, on a l’habitude, mais c’est toujours assez amusant de voir quand cela vient directement d’un constructeur comme Microsoft ou Sony. Et c’est bien à ce dernier à qui l’on doit la bourde de la semaine, puisqu’un trailer du remake de Destroy All Humans! 2 a été publié un peu trop en avance sur le Twitter de PlayStation. Et s’il a depuis été effacé, de nombreux internautes ont eu le temps de relayer la nouvelle.

Les aliens sont en avance, revenez vendredi

Ce tweet révèle donc l’existence d’un remake pour Destroy All Humans! 2: Reprobed, qui n’avait jusqu’ici pas encore été annoncé. THQ Nordic a déjà sorti un remake du premier opus il y a de cela quelques mois maintenant, et c’est maintenant au tour du deuxième opus de faire peau neuve, toujours avec Black Forest Games aux commandes selon le trailer. On ne sait pas quand cette nouvelle version arrivera, ni même les plateformes concernées (en dehors de la PS4).

On imagine que la vraie annonce aura lieu lors de la conférence THQ Nordic, qui aura lieu le 17 septembre et qui nous promet 6 annonces de nouveaux jeux, dont ce remake doit certainement en faire partie. Pas de chance.