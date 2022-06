Destroy All Humans! 2 Reprobed : L’édition collector est disponible en précommande

Destroy All Humans! 2 Reprobed a récemment donné de ses nouvelles pour indiquer qu’il sortirait à la toute fin du mois d’aout, l’occasion pour le jeu de THQ Nordic d’amorcer ses précommandes. Et comme souvent avec l’éditeur, on a aussi droit à une gigantesque édition collector, qui vaut son pesant d’or, mais qui fera assurément saliver les fans de la licence. Voici où précommande l’édition 2nd Coming de Destroy All Humans! 2 Reprobed.

Où précommander l’édition collector de Destroy All Humans! 2 Reprobed ?

On peut d’ores et déjà retrouver cette édition collector de Destroy All Humans! 2 Reprobed en précommande sur Amazon, au prix de 399 €.

Eh oui, ce n’est pas donné, mais ce n’est pas la première fois que THQ Nordic met les petits plats dans les grands pour une édition collector, comme pour celle de Biomutant.

Pour ce prix-là, cette 2nd Coming Edition comprend les éléments suivants :

Le jeu

Une statue de Crypto de 70cm

Une statue d’Arkwobbler

Une gravure sur métal

Le DLC Reprobed: Challenge Accepted & Skin Pack

L’extension autonome Clone Carnage

Un artbook

La bande orchestrale

Destroy All Humans 2! Reprobed – 2nd Coming Edition est aujourd’hui disponible en précommande sur Amazon.

Destroy All Humans! 2 Reprobed sera disponible dès le 30 août prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.