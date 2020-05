Desperados III : le western stratégique est passé gold

Deux semaines après avoir révélé sa date de sortie, Desperados III annonce être passé gold. Le titre édité par THQ Nordiq sortira donc comme prévu le mois prochain.

L’information a été officialisée par les développeurs de Mimimi Games sur le compte Twitter du studio. Rappelons que le western stratégique se déroulera avant les événements de Desperados : Wanted Dead or Alive, le premier opus de la licence commercialisé en 2001. Il mettra en scène un groupe de malfrats en quête de rédemption composé de cinq personnages : John Cooper, Kate O’Hara, Doc McCoy, Isabelle Moreau et Hector Mendoza.

It's finally happened: #Desperados3 just went gold! Yeeehaw! 🤠

This picture is the proof. Thanks to everyone who has supported us so far. Here is to the team, the game & YOU! ♥️🍻 Come celebrate this milestone with us on our Discord channel: https://t.co/L4VSxgfah2 pic.twitter.com/Kvx1y41Ito

— Mimimi (@MimimiProd) May 8, 2020