Nous vous avions expliqué dans une précédente astuce comment obtenir facilement et assez rapidement des gemmes sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross. Il est temps aujourd’hui de vous expliquer dans les grandes lignes comment ne pas les dépenser dans le vide. Car en effet dans ce jeu, il y a pléthore de manières de dépenser ses gemmes, mais vous allez voir que certaines ne sont absolument pas indispensables.

Le stockage

Le coffre objets

Vous verrez au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu, que votre coffre d’objets se remplira très rapidement, alors même que vous vendez les coffres ou cuisinez les aliments. Pour commencer le jeu sereinement, il vous faudra agrandir votre stockage jusqu’à au minimum 120 places jusqu’au chapitre cinq. A partir du chapitre six, pour être tranquille, il faudra l’augmenter jusqu’à 160 places minimum. Par la suite un stockage de 200 emplacements vous permettra d’être tranquille pendant très longtemps.

Cela vous permettra de ne plus vous soucier de vendre rapidement et de pouvoir faire de longues sessions de farm sans quitter pour aller faire de la place. Chaque palier ajoute cinq places et coûte une gemme.

Le coffre équipements

Pour ce point, c’est un peu la même chose que le coffre d’objets à la différence près que cela ne nécessitera pas d’avoir autant de place que les objets. D’une part, parce que vous pouvez les recycler avec Diane dans la taverne et d’autre part, car les pièces équipées sur vos personnages « disparaissent » de l’inventaire. Et comme vous devrez impérativement vous équiper en fonction de vos personnages, cela vous libérera de la place automatiquement.

Les invocations

Bien évidement, les invocations seront la principale source de vos dépenses. Sur ce point, il faudra invoquer de façon intelligente. En effet, certains portails ne valent pas la peine, comme par exemple, le portail général (le portail constant). Pourquoi est-il inutile ? Vous invoquerez les unités que vous voudrez sur les portails temporaires et utiliserez vos tickets SR-SSR et SSR obtenus avec les quêtes et les connexions pour avoir les unités restantes. En revanche sur des portails comme actuellement avec Merlin verte, il vous faudra dépenser vos gemmes.

Un exemple de portail temporaire où l’invocation n’est pas nécessaire : le portail précédent avec la Merlin rouge.

La boutique des trésors sacrés

Un des plus gros aspects payants de The Seven Deadly Sins Grand Cross, est probablement la boutique des costumes. Au choix, vous pourrez dépenser entre 15 et 30 euros ou alors de 10 à 30 gemmes pour un set complet. Les sets à 10 gemmes correspondent aux set SR et les sets à 30 sont pour les sets UR (cependant, selon certains événements le set pourra monter jusqu’à 120 gemmes).

Autant le dire de suite, dépenser ses gemmes ici est une perte d’argent colossale. Sachant que les personnages les plus utilisés en PvE et PvP possèdent plusieurs versions d’eux-même, ils possèdent donc par extension plusieurs costumes pour les bonus. Pour le début, il suffira, en plus de faire évoluer ses personnages en UR, de monter l’affection (jaune) du personnage pour avoir une pièce de costume :

Coiffe

Costume

Arme

Chaque pièce rajoute un bonus, plus vous possédez d’armes ou costumes ou coiffes, plus le bonus sera puissant (vos pouvez enregistrer jusqu’à 5 pièces).

La taverne

Un autre aspect plus cosmétique qu’autre chose dans The Seven Deadly Sins Grand Cross est la personnalisation de votre taverne. Alors, oui cela offre quelques bonus mais au vu du prix de chaque pièce en comparaison avec les bonus, à part perdre vos gemmes vous n’allez pas gagner grand-chose. D’autant plus que pendant certains événements des pièces de tavernes seront offertes et vous pourrez personnaliser votre chez-vous et avoir quelques bonus.

