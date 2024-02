Devolver annonce Children of the Sun, un TPS décrit comme un puzzle shooter, et licencie chez le studio Artificer

Devolver se la joue Wanted

L’éditeur a présenté aujourd’hui une première bande-annonce pour Children of the Sun, dans lequel on incarne une femme qui va chercher à mettre un terme aux agissements d’une culte, un headshot à la fois. Il faudra traquer chacun des membres de la secte pour les renvoyer six pieds sous terre, mais chaque balle sera précieuse. C’est pourquoi vous n’aurez qu’une seule munition pour chaque mission, avec la possibilité de contrôler sa vitesse ou de passer outre certains obstacles. Chaque niveau est donc construit comme un puzzles, avec différents angles d’approches et diverses solutions pour vous, afin d’offrir un peu de rejouabilité.

Si cela vous intrigue, sachez qu’une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam. le titre n’a pas encore de date de sortie, et on sait seulement qu’il arrivera sur PC.

Des départs et un changement de PDG

Parlons maintenant des choses qui fâchent un peu plus chez Devolver. Un peu plus tôt dans la journée, on a appris que le studio Artificer possédé par Devolver, va se séparer au total de 28 personnes, dont 18 dès maintenant. Des renvois confirmés par l’éditeur en personne chez Eurogamer, et qui font suite à une année difficile pour le studio à qui l’on doit le récent Showgunners :

« Au cours de la dernière année, nos deux sociétés ont travaillé ensemble pour surmonter les difficultés du studio afin de garantir qu’Artificer reste ouvert et que leur travail acharné se concrétise avec le lancement de leur prochain jeu. Les licenciements ne sont pas faciles, et les équipes restantes d’Artificer et Devolver Digital s’engagent à aider ces professionnels talentueux et créatifs à trouver de nouveaux rôles dans l’industrie. »

Ces renvois s’accompagnent d’une autre nouvelle qui marque l’actualité de Devolver aujourd’hui, puisque l’entreprise change de PDG. GamesIndustry.biz indique que Douglas Morin a cédé visiblement volontairement sa place à la tête de Devolver, et est remplacé à la volée par Harry Miller, l’un des co-fondateurs de l’entreprise. Ce qui, finalement, ne devrait pas vraiment bouleverser l’éditeur, même si le changement est à noter.