Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles met en avant Yahaba et Susamaru en vidéo

Un mois après son lancement, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles se prépare à accueillir son deuxième duo de personnages gratuits, composé de Yahaba et Susamaru. Les deux démons montrent aujourd’hui leurs pouvoirs dans de nouvelles vidéos relayées par Gematsu.

Deux démons gratuits en plus

Les démons passent donc à l’attaque et seront enfin jouables après avoir été présents dans le jeu en tant que boss. On découvre ici leurs différentes attaques, tandis que l’on attend toujours une vraie date de sortie pour ces personnages, qui devraient arriver entre la fin novembre et début décembre.

Pour rappel, ces deux personnages seront disponibles gratuitement via une mise à jour.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.