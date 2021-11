Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ajoutera bientôt Susamaru et Yahaba

Si les démons manquaient à l’appel dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles lors du lancement, Aniplex et CyberConnect 2 ont promis que ces personnages arriveraient plus tard via des mises à jour. Ce sont aujourd’hui les démons Susamaru et Yahaba qui sont confirmés en tant que personnages jouables pour la deuxième mise à jour du jeu.

Deux nouveaux personnages gratuits

Une première mise à jour qui a eu lieu la semaine dernière a permis d’ajouter Rui et Akaza au casting de personnages jouables, et le titre se prépare maintenant à accueillir Susamaru et Yahaba.

Les deux démons, présent dans le jeu en tant que boss, arriveront donc via une nouvelle mise à jour gratuite pour le titre, qui sera disponible entre fin novembre et début décembre, sans plus de précisions pour le moment.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.