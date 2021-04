Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan ajoute Sakonji Urokodaki au casting

Les fans de Demon Slayer ne savent toujours pas quand ils pourront regarder le film Le Train de l’Infini en salles, mais ils peuvent se consoler avec quelques nouvelles du côté du jeu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan. Après avoir publié quelques vidéos de gameplay et nous avoir présenté Giyu Tomioka, c’est au tour de Sakonji Urokodaki de faire son entrée dans le casting.

Un personnage de plus dans le roster

S’il est l’un des personnages qui arrive le plus rapidement dans le manga, on ne s’attendait pas pour autant à ce qu’il soit jouable, étant donné qu’on l’a peu vu en combat.

Le maitre de Tanjiro pourra néanmoins montrer sa maitrise du Souffle de l’Eau, qu’il a appris à son élève. Pour le moment, aucune vidéo à découvrir puisque c’est le dernier numéro du Weekly Jump, relayé par Gematsu, qui a annoncé la présence du personnage.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan sera disponible en 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.