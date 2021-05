Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan présente Shinobu Kocho en vidéo

La semaine dernière, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan avait officialisé la présence de Shinobu Kocho au sein de son roster. Comme on pouvait s’y attendre, l’intéressée n’a pas mis longtemps avant d’être présentée dans une vidéo dédiée, dans laquelle elle dévoile ses compétences.

La Danse du Papillon

Shinobu Kocho nous montre donc toute la puissance et l’agilité que peut avoir un des Piliers, avec une grande rapidité et son style du Souffle de l’Insecte, avec sa Danse des Papillons. Les paris sont désormais ouverts concernant l’identité des prochains combattants révélés, mais on mise forcément sur d’autres Piliers.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.