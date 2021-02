Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan montre les capacités de Zenitsu et d’Inosuke en vidéo

Après avoir dévoilé un premier extrait de gameplay et présenté Tanjiro et Nezuko Kamado la semaine dernière, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, le nouveau jeu de combat développé par CyberConnect2 (Naruto Ultimate Ninja Storm, Dragon Ball Z: Kakarot, Asura’s Wrath), se montre à nouveau avec la diffusion de deux trailers dédiés aux personnages de Zenitsu Agatsuma et d’Inosuke Hashibira.

Plutôt « Thunder Breathing » ou « Beast Breathing » ?

Comme l’indique Gematsu, en se laissant envahir par des peurs extrêmes dans son sommeil, Zenitsu peut utiliser le « Thunder Breathing ». Il devient alors une personne complètement différente. Quant à Inosuke, il est défini comme un combattant aimant se lancer imprudemment dans la bataille grâce à son attaque spéciale intitulée « Beast Breathing ».

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan sortira cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.