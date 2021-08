Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles détaille son gameplay en vidéo

Alors que l’on avait pris l’habitude de le voir être présent dans l’actualité toutes les semaines, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles s’est fait discret pendant un petit mois, avant de réapparaitre aujourd’hui. Le titre d’Aniplex et de CyberConnect2 revient avec une longue vidéo de gameplay pour contenter les fans.

Les combats décortiqués

Malheureusement uniquement disponible en japonais à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette vidéo (relayée par Gematsu) s’attarde donc sur le gameplay du titre pour tout ce qui est de la partie combat.

On ne verra aucun morceau du mode Aventure ici, mais seulement plusieurs extraits mettant en avant les différentes subtilités des combats, comme le mode éveil de chaque personnage, leurs coups spéciaux, la possibilité d’appeler de l’aide dans les combats… Bref, des mécaniques que celles et ceux ayant joué à la série des Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm connaissent bien.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.