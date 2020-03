Une démo de Trails of Cold Steel III est disponible sur PC

L’excellent The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III a fait des heureux sur PlayStation 4. Sorti en octobre dernier, le RPG a su convaincre les joueurs et la presse et notamment grâce à la présence d’une traduction française. Mais si vous ne comptez pas le prendre sur la console de Sony, sachez que des versions PC et Switch sont en route et qu’il est possible de tester l’aventure dès aujourd’hui.

Une démo dispo

NIS America vient d’annoncer l’arrivée d’une démo pour la version PC et, surprise, elle est déjà disponible sur Steam. Celle-ci permet d’avoir un aperçu du jeu mais aussi de voir si votre configuration peut tenir le coup. On notera que cette mouture PC apporte quelques nouveautés avec notamment la prise en charge du 240fps et au-delà, des raccourcis claviers personnalisable, la prise en charge pour les écrans larges, la sauvegarde automatique ou encore un mode avec une vitesse accrue.

Sur Switch, une démo a aussi été publiée. Cependant, à l’heure où sont écrites ces lignes, celle-ci n’est disponible que sur l’eShop japonais. Il faudra donc passer sur la boutique nippone si vous souhaitez en bénéficier ou attendre en espérant qu’elle soit aussi disponible en occident. Etant donné que la sortie nippone se fait plus tôt, on suppose que l’on aura aussi la démo en décalé.

Rappelons que The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sortira sur PC le 23 mars puis au printemps sur la machine de Nintendo. Au Japon, cela arrivera le 19 mars sur Switch.